Poco X7 получил изогнутый дисплей, процессор Dimensity 7300 Ultra и зарядку на 45 Вт

Бренд Poco официально представил смартфон Poco X7, который получил несколько отличий, включая изогнутый дисплей и поддержку зарядки на 45 Вт против 67 Вт у предшественника.

Итак, Poco X7 оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K и яркостью до 1200 нит. При этом он защищен стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2. Дизайн включает пластиковую рамку и доступен в разных цветах, включая версию с использованием искусственной кожи.

Смартфон работает на чипе Dimensity 7300 Ultra и имеет основную камеру на 50 Мп, сверхширокую на 8 Мп и макрокамеру на 2 Мп.

Также предусмотрена фронтальная камера на 20 Мп. Батарея Poco X7 составляет 5110 мАч, и зарядка теперь поддерживает 45 Вт.

Poco X7 будет доступен в трех цветах и предложен по следующим ценам: 21 999 рупий (26 200 руб.) за версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти и 23 999 рупий (28 600 руб.) за 8 ГБ + 256 ГБ.

Первая партия устройств поступит в продажу 17 января. В Великобритании выйдет еще версия с 12 ГБ + 512 ГБ по цене 249 фунтов стерлингов (31 400 руб.).