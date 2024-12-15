POCO X7 и POCO X7 Pro дебютировали на неофициальных рендерах

Уже скоро будут официально представлены смартфоны POCO X7 и POCO X7 Pro. Устройства уже показали на рендерных изображениях, которые были подготовлены на основе известных подробностей, порталом PassionateGeekz.

Судя по рендерам, в отличие от POCO X6, основной модуль камеры будет размещен по центру задней панели и станет более округлым. Камера будет включать три датчика и LED-вспышку. Устройство также получит плоский экран с тонкими рамками и круглым вырезом для фронтальной камеры.

Ожидается, что POCO X7 будет доступен в трех цветах: серый металлик, зеленый и черный с желтыми акцентами.

Смартфон, по слухам, будет оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц, процессором Dimensity 7300, аккумулятором на 5500 мАч с поддержкой 45-ваттной зарядки и 20-мегапиксельной фронтальной камерой. Основная камера будет состоять из датчиков на 50, 8 и 2 Мп.

Кроме того, на рендерах была показана модели POCO X7 Pro, которая, как сообщается, будет иметь аналогичный редизайн. Задняя панель POCO X7 Pro напоминает iPhone 16 с вертикально расположенными камерами, но выделяется двухцветным оформлением, особенно заметным в желтой версии с черной вставкой.

По предварительным данным, POCO X7 и X7 Pro могут быть представлены уже в следующем месяце, почти год спустя после анонса серии X6.