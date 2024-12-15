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POCO X7 и POCO X7 Pro дебютировали на неофициальных рендерах

Автор На чтение 2 мин Просмотров 77 Опубликовано

Уже скоро будут официально представлены смартфоны POCO X7 и POCO X7 Pro. Устройства уже показали на рендерных изображениях, которые были подготовлены на основе известных подробностей, порталом PassionateGeekz.

POCO X7 и POCO X7 Pro дебютировали на неофициальных рендерах

Судя по рендерам, в отличие от POCO X6, основной модуль камеры будет размещен по центру задней панели и станет более округлым. Камера будет включать три датчика и LED-вспышку. Устройство также получит плоский экран с тонкими рамками и круглым вырезом для фронтальной камеры.

POCO X7 и POCO X7 Pro дебютировали на неофициальных рендерах

Ожидается, что POCO X7 будет доступен в трех цветах: серый металлик, зеленый и черный с желтыми акцентами.

Смартфон, по слухам, будет оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц, процессором Dimensity 7300, аккумулятором на 5500 мАч с поддержкой 45-ваттной зарядки и 20-мегапиксельной фронтальной камерой. Основная камера будет состоять из датчиков на 50, 8 и 2 Мп.

POCO X7 и POCO X7 Pro дебютировали на неофициальных рендерах

Кроме того, на рендерах была показана модели POCO X7 Pro, которая, как сообщается, будет иметь аналогичный редизайн. Задняя панель POCO X7 Pro напоминает iPhone 16 с вертикально расположенными камерами, но выделяется двухцветным оформлением, особенно заметным в желтой версии с черной вставкой.

По предварительным данным, POCO X7 и X7 Pro могут быть представлены уже в следующем месяце, почти год спустя после анонса серии X6.

POCO X7 и POCO X7 Pro дебютировали на неофициальных рендерах POCO X7 и POCO X7 Pro дебютировали на неофициальных рендерах

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