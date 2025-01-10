POCO выпустила ограниченную версию X7 Pro в стиле Железного Человека

Бренд POCO анонсировал специальную версию своего смартфона X7 Pro под названием Iron Man Limited Edition, вдохновленную супергероем Marvel. Эта модель продолжает традицию эксклюзивных выпусков, начиная с POCO F6 Deadpool.

Устройство имеет уникальный дизайн с элементами, связанными с Железным Человеком, такими как дуговой реактор, и выполнено в красной, черной и золотой цветовых гаммах.

В комплекте есть тематический пользовательский интерфейс, красный зарядный кабель и специальный инструмент для извлечения SIM-карты. Цена модели с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти составляет 399 долларов, но при предзаказе — 369 долларов. Продажи начнутся 9 января 2025 года.

По характеристикам Iron Man Edition идентичен обычному POCO X7 Pro. Он оснащен 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц.

Внутри установлен процессор MediaTek Dimensity 8400 Ultra с оперативной памятью LPDDR5X. Основная камера имеет 50 Мп, а фронтальная — 20 Мп. Батарея емкостью 6550 мАч поддерживает быструю зарядку на 90 Вт и защиту от воды и пыли.