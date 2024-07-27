Poco в Индии выпустила лимитированный Poco F6 5G Deadpool за 30 600 рублей

Компания Poco выпустила в Индии лимитированную версию смартфона F6 5G под названием Deadpool Edition, связав это с выходом фильма «Дэдпул и Росомаха».

Телефон отличается уникальным дизайном задней панели, специальной коробкой, наклейками и аксессуарами, оформленными в стиле Дэдпула. Выпуск смартфона будет ограничен 3 тыс. экземпляров.

Хотя внешний вид телефона отличается, его технические характеристики такие же, как у оригинальной модели Poco F6 5G.

Poco F6 5G Deadpool Edition поставляется с зарядным устройством и инструментом для извлечения SIM-карты в стиле Дэдпула, а также с наклейками Дэдпула. Телефон упакован в коробку с дизайном Дэдпула и Росомахи, а сам аппарат выполнен в культовой красной цветовой гамме, характерной для Дэдпула.

Цена Poco F6 5G Deadpool Limited Edition в Индии составляет 29 999 рупий или 30 600 рублей за модель с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища. Продажи стартуют 7 августа на Flipkart, и количество устройств ограничено 3000 штук.

Технические особенности Poco F6 5G включают процессор Snapdragon 8s Gen 3, 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти. Дисплей AMOLED на 6,67 дюйма с частотой обновления 120 Гц и поддержкой технологии Dolby Vision. Аккумулятор на 5000 мАч с быстрой зарядкой 120 Вт, основная камера на 50 мегапикселей с оптической стабилизацией изображения и фронтальная камера на 20 мегапикселей.

Управляется устройство HyperOS на базе Android 14, обещающее три года обновлений ОС и четыре года исправлений безопасности. Есть также двойные стереодинамики, встроенный сканер отпечатков пальцев и защита от воды и пыли IP64.