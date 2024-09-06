Poco сертифицирует новый Poco M7 Pro 5G с обновленным дизайном

Poco M7 Pro 5G готовится к глобальному запуску, о чем свидетельствует его появление на сайте FCC.

Телефон будет иметь номер модели 2409FPCC4G и название «Pro», что указывает на его преемственность с Poco M6 Pro 5G, выпущенным в прошлом году.

В материалах FCC упоминается, что устройство будет работать на Xiaomi HyperOS 1.0, а также поддерживать NFC для бесконтактных платежей. Ожидается, что базовая модель будет иметь 128 ГБ встроенной памяти.

Интересно, что дизайн телефона изменился: вместо широкой полосы камеры теперь используется квадратный модуль с двумя датчиками. Задняя панель выполнена в двухцветной отделке под зеленый мрамор, впрочем, будут другие варианты.

Также есть предположение, что Poco M7 Pro 5G может быть переименованным Redmi Note 14 5G. Документы FCC указывают на различия в конфигурации камер:глобальная версия Redmi будет иметь три камеры, тогда как у Poco — только две. Это может позволить снизить цену.

Есть предположения, что Redmi Note 14 5G будет оснащен 1,5-K AMOLED-дисплеем, основной камерой на 50 Мп и чипсетом MediaTek Dimensity 6100+. Ожидается, что аналогичные характеристики будут и у Poco M7 Pro 5G.

Источник: 91mobiles.