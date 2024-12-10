POCO раскрыла некоторые характеристики грядущих POCO M7 Pro 5G и C75 5G

Компания POCO представила спецификации своих новых смартфонов M7 Pro 5G и C75 5G, презентация которых состоится в Индии 17 декабря.

Так стало известно, что смартфон M7 Pro 5G получит 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц.

Яркость экрана составит до 2100 нит, а сам дисплей займет 92% передней панели. В основной камере будет установлен 50-мегапиксельный сенсор Sony с оптической стабилизацией.

Также устройство будет защищено стеклом Corning Gorilla Glass 5, оснащено разъёмом для наушников 3,5 мм, стереодинамиками и сканером отпечатков пальцев.

Смартфон C75 5G будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 4s Gen 2 и иметь 4 ГБ оперативной памяти. Устройство поддерживает карты microSD объёмом до 1 ТБ и имеет сканер отпечатков пальцев на кнопке включения.