POCO представила в Индии C85x 5G с HyperOS, 120 Гц экраном и батареей 6300 мА·ч

Компания POCO выпустила в Индии новый бюджетный 5G‑смартфон POCO C85x 5G, который пополнил серию C спустя несколько месяцев после анонса модели C85 в декабре прошлого года. Аппарат оснащён большим экраном, базовой аппаратной начинкой и ёмкой батареей.

Модель получила 6,9‑дюймовый HD+ дисплей с разрешением 1600 × 720 пикселей и соотношением сторон 20:9. Экран поддерживает частоту обновления 120 Гц, типичную яркость до 660 нит и пиковую до 810 нит в режиме высокой яркости. Также предусмотрены DC dimming и сертификаты TÜV Rheinland Low Blue Light и Flicker Free.

Смартфон работает на восьмиядерном процессоре Unisoc T8300 с техпроцессом 6 нм: два ядра Cortex‑A78 с тактовой частотой 2,2 ГГц и шесть ядер Cortex‑A55 на 2 ГГц, графика обеспечивается GPU Arm Mali‑G57 MC2. Объём оперативной памяти составляет 4 ГБ LPDDR4X с возможностью расширения ещё на 4 ГБ. Встроенное хранилище доступно в вариантах 64 ГБ и 128 ГБ UFS 2.2, с поддержкой microSD до 1 ТБ.

Устройство работает под управлением Android 16 с оболочкой Xiaomi HyperOS. Основная камера представлена 32 МП сенсором с дополнительным модулем, фронтальная камера — 8 МП с апертурой f/2.0, размещена в вырезе экрана.

Батарея ёмкостью 6300 мА·ч поддерживает быструю зарядку 15 Вт, зарядное устройство входит в комплект. Производитель заявляет, что аккумулятор сохраняет до 80 % ёмкости после 1000 циклов зарядки, что соответствует примерно трём годам эксплуатации. Также предусмотрена обратная проводная зарядка мощностью 7,5 Вт.

Смартфон поддерживает 5G SA и NSA на диапазонах n1, n3, n5, n8, n28, n40 и n78, двойной 4G VoLTE, Wi‑Fi 802.11ac на 2,4 ГГц и 5 ГГц, Bluetooth 5.4, GPS с GLONASS и разъём USB Type‑C. Среди дополнительных функций — боковой сканер отпечатков, 3,5 мм аудиоразъём, FM‑радио. Размеры аппарата — 171,56 × 79,47 × 8,15 мм, вес — 210 г, защита по стандарту IP52 от пыли и брызг.