Главная » Новости

Poco представила смартфон Poco M7 5G по цене от 10 тыс. рублей

Автор На чтение 1 мин Просмотров 518 Опубликовано

Компания Poco представила новый смартфон Poco M7 5G, ориентированный на пользователей с ограниченным бюджетом.

Poco представила смартфон Poco M7 5G по цене от 10 тыс. рублей

Устройство оснащено 6,88-дюймовым IPS-экраном с ЖК-дисплеем, поддерживает разрешение HD+ и адаптивную частоту обновления 120 Гц.

В основе смартфона лежит чипсет Snapdragon 4 Gen 2, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и 6 ГБ виртуальной оперативной памяти. Аккумулятор ёмкостью 5160 мАч обеспечивает работу телефона в течение всего дня.

Poco M7 5G оснащён 50-мегапиксельной основной камерой с объективом с искусственным интеллектом и 8-мегапиксельной фронтальной камерой. Смартфон работает на Android 14 с HyperOS и гарантирует два основных обновления Android и четыре года обновлений безопасности. Дополнительные функции включают боковой сканер отпечатков пальцев, защиту от брызг по стандарту IP52, USB-C и разъём для наушников 3,5 мм.

Цена Poco M7 5G в Индии составляет 9 999 рупий (10 100 руб.) за версию 6 ГБ + 128 ГБ и 10 999 рупий (11 100 руб.) за версию 8 ГБ + 128 ГБ.

Смартфон доступен в цветах «атласный чёрный», «мятный зелёный» и «голубой океан».

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.