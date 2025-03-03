Poco представила смартфон Poco M7 5G по цене от 10 тыс. рублей

Компания Poco представила новый смартфон Poco M7 5G, ориентированный на пользователей с ограниченным бюджетом.

Устройство оснащено 6,88-дюймовым IPS-экраном с ЖК-дисплеем, поддерживает разрешение HD+ и адаптивную частоту обновления 120 Гц.

В основе смартфона лежит чипсет Snapdragon 4 Gen 2, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и 6 ГБ виртуальной оперативной памяти. Аккумулятор ёмкостью 5160 мАч обеспечивает работу телефона в течение всего дня.

Poco M7 5G оснащён 50-мегапиксельной основной камерой с объективом с искусственным интеллектом и 8-мегапиксельной фронтальной камерой. Смартфон работает на Android 14 с HyperOS и гарантирует два основных обновления Android и четыре года обновлений безопасности. Дополнительные функции включают боковой сканер отпечатков пальцев, защиту от брызг по стандарту IP52, USB-C и разъём для наушников 3,5 мм.

Цена Poco M7 5G в Индии составляет 9 999 рупий (10 100 руб.) за версию 6 ГБ + 128 ГБ и 10 999 рупий (11 100 руб.) за версию 8 ГБ + 128 ГБ.

Смартфон доступен в цветах «атласный чёрный», «мятный зелёный» и «голубой океан».