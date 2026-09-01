Poco F9 Pro получил экран AMOLED 185 Гц, камеру на 200 Мп и батарею 6330 мАч

Компания Poco представила глобально смартфон F9 Pro одновременно с моделью F9 Ultra. Новинка ориентирована на игровой сегмент, автономность работы и качество дисплея, а также впервые в линейке получила беспроводную зарядку и телефотокамеру.

Устройство построено на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 V Series (SM8850-1-AB), выполненном по 3-нанометровому техпроцессу с использованием ядер Qualcomm Oryon третьего поколения и максимальной тактовой частотой 4,6 ГГц. Смартфон также оснащён графическим чипсетом VisionBoost D8 собственной разработки Poco, предназначенным для улучшения качества изображения и частоты кадров в поддерживаемых играх.

Система VisionBoost поддерживает интерполяцию кадров с частотой до 185 кадров в секунду, а также включает функции Game HDR и ИИ-масштабирование для повышения чёткости изображения — итоговый результат при этом зависит от конкретной игры и её совместимости с данными технологиями.

Для отвода тепла при продолжительных игровых сессиях в смартфоне применяется система охлаждения 3D IceLoop с площадью теплоотвода 26 000 квадратных миллиметров, площадью жидкостной тепловой трубки 5 200 квадратных миллиметров и крупным графитовым слоем. По заявлению производителя, в определённых условиях тестирования система способна снижать температуру процессора до 3 градусов Цельсия. Устройство комплектуется 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X Ultra и доступно с накопителем UFS 4.1 объёмом 256 или 512 ГБ.

Дисплей смартфона выполнен по технологии AMOLED, имеет диагональ 6,59 дюйма, частоту обновления 185 Гц и разрешение 2510×1156 пикселей, поддерживает воспроизведение 68 миллиардов цветов и цветовой охват DCI-P3. Яркость экрана достигает 4500 нит в многосценарном режиме использования и пиковых 10 000 нит при воспроизведении определённого HDR-контента.

Экран также поддерживает полнодиапазонное DC-затемнение с 16 000 уровнями регулировки яркости, минимальную яркость на уровне 1 нита и обладает сертификатами TÜV Rheinland, подтверждающими отсутствие мерцания, аппаратное снижение синего света, интеллектуальную защиту зрения и комфортный для циркадных ритмов режим просмотра.

Смартфон получил кремний-углеродную батарею ёмкостью 6330 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной — 50 Вт. По данным Poco, проводная зарядка позволяет восполнить 50% заряда за 19 минут, а беспроводная — за 35 минут. Устройство также может выступать источником питания для других гаджетов, обеспечивая мощность до 27 Вт при проводном подключении и 22,5 Вт при беспроводном.

Основная камера включает 200-мегапиксельный модуль с оптической стабилизацией, 50-мегапиксельную плавающую телефотокамеру и 8-мегапиксельный широкоугольный сенсор. Телефотокамера имеет эквивалентное фокусное расстояние 60 мм, 2,5-кратный оптический зум и минимальную дистанцию фокусировки 10 сантиметров для съёмки крупным планом. Фронтальная камера выполнена на 32-мегапиксельном сенсоре.

Смартфон оснащён симметричными стереодинамиками, настроенными совместно с Bose, и поддерживает звуковые профили Dynamic и Balanced с дополнительной настройкой громкости для сохранения чёткости звучания на разных уровнях.

Poco F9 Pro доступен в белом и зелёном (Aurora Green) цветах. Задняя панель зелёной версии способна светиться после воздействия солнечного или искусственного освещения. Устройство имеет защиту по стандарту IP68 от пыли и влаги.

Версия с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ накопителя стоит 699 долларов, что составляет около 60 379 рублей по текущему курсу ЦБ РФ, а модификация с 512 ГБ памяти оценена в 769 долларов, или примерно 66 426 рублей. В отдельных странах Poco также предлагает пользователям дополнительные бонусы, включая пробный доступ к Spotify Premium, YouTube Premium и Google AI Pro.