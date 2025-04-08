Poco добавит еще одну модель в линейку F7, она будет похожа на Redmi Turbo 4 Pro

Ожидается, что вскоре появится обычный Poco F7, который станет третьим устройством в серии после Poco F7 Pro и Poco F7 Ultra, выпущенных несколько недель назад.

Новый смартфон получил индийскую сертификацию, что свидетельствует о его скором выходе.

Телефон с номером модели «25053PC47I» был замечен на сайте Бюро индийских стандартов. Этот номер не соответствует другим телефонам Xiaomi, но похож на будущий номер модели Redmi Turbo 4 Pro.

Это намекает на то, что Poco F7 может быть похож на Turbo 4 Pro, как это было с Poco F6 и Redmi Turbo 3 в прошлом году.

Ожидается, что Redmi Turbo 4 Pro будет оснащен процессором Snapdragon 8s Gen 4 и 6,83-дюймовым дисплеем, что сможет сделать Poco F7 больше, чем его предшественники.

Скорее всего, Poco F7 будет доступен только на индийском рынке, тогда как на мировом рынке останутся только модели Pro и Ultra.