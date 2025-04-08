Главная » Новости

Poco добавит еще одну модель в линейку F7, она будет похожа на Redmi Turbo 4 Pro

Автор На чтение 1 мин Просмотров 18 Опубликовано

Ожидается, что вскоре появится обычный Poco F7, который станет третьим устройством в серии после Poco F7 Pro и Poco F7 Ultra, выпущенных несколько недель назад.

Новый смартфон получил индийскую сертификацию, что свидетельствует о его скором выходе.

Телефон с номером модели «25053PC47I» был замечен на сайте Бюро индийских стандартов. Этот номер не соответствует другим телефонам Xiaomi, но похож на будущий номер модели Redmi Turbo 4 Pro.

Это намекает на то, что Poco F7 может быть похож на Turbo 4 Pro, как это было с Poco F6 и Redmi Turbo 3 в прошлом году.

Ожидается, что Redmi Turbo 4 Pro будет оснащен процессором Snapdragon 8s Gen 4 и 6,83-дюймовым дисплеем, что сможет сделать Poco F7 больше, чем его предшественники.

Скорее всего, Poco F7 будет доступен только на индийском рынке, тогда как на мировом рынке останутся только модели Pro и Ultra.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.