«Почта России» направит почти 5,5 млрд рублей на мощности дата-центров

«Почта России» планирует потратить почти 5,5 млрд рублей на аренду вычислительных мощностей центров обработки данных. Компания объявила конкурс на предоставление инфраструктуры, необходимой для развития, эксплуатации и резервирования собственных информационных систем.

По информации агентства «Прайм», начальная стоимость закупки составляет 5,48 млрд рублей. Соответствующий тендер разместили 30 октября на электронной площадке «РТС-тендер». Заявки потенциальных исполнителей принимаются до 11:00 по московскому времени 10 ноября, а подведение итогов запланировано на 11 ноября.

Документация предусматривает предоставление ресурсов и мощностей ЦОДов для обеспечения работы цифровой инфраструктуры почтового оператора. Речь идет не только о текущем функционировании информационных систем, но и о резервировании, необходимом для повышения устойчивости сервисов.

Размер обеспечения заявки для участников конкурса установлен на уровне 27,4 млн рублей. Это обязательное условие участия в закупке, которое позволяет заказчику снизить риски, связанные с недобросовестным поведением потенциальных подрядчиков.

Представители рынка отмечают значительный масштаб предстоящего контракта. При этом подобные закупки уже проводились ранее, поэтому его стоимость нельзя назвать беспрецедентной для российской индустрии дата-центров.

Одной из сложностей реализации проекта может стать поиск свободных вычислительных мощностей. Коммерческие ЦОДы активно используются облачными провайдерами, крупными корпорациями и разработчиками цифровых сервисов.

Важность резервирования информационных систем связана с необходимостью поддерживать доступность сервисов даже при технических сбоях или отказах отдельных компонентов инфраструктуры. Для крупного оператора, работающего с большим количеством клиентов и транзакций, подобная устойчивость имеет существенное значение.

Окончательная стоимость контракта станет известна после завершения конкурсных процедур. Начальная цена закупки не означает, что именно такую сумму получит будущий исполнитель.