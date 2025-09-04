Почему стоит подождать с покупкой нового смартфона несколько месяцев

Хотя новые смартфоны появляются на рынке круглый год, правильное время покупки играет ключевую роль. Сейчас может быть не лучшее время для обновления устройства: ожидаются крупные релизы и снижение цен на текущие модели, что делает ожидание выгодным.

Следующая волна флагманов появится в ближайшие месяцы. Каждая осень приносит анонсы крупных моделей от Apple, Samsung и Google. Google уже представила серию Pixel 10, а совсем скоро Apple анонсирует iPhone 17. Китайские бренды, такие как Xiaomi, Oppo и Vivo, начнут выпускать свои флагманы — Xiaomi 16, Oppo Find X9 и Vivo X300 с октября. В начале следующего года Samsung представит Galaxy S26 с глобальным релизом.

С выходом новых моделей прошлогодние флагманы заметно дешевеют. Например, после анонса iPhone 17 цена iPhone 16, скорее всего, снизится. Та же тенденция наблюдается и у Samsung Galaxy. Выждав несколько месяцев, можно приобрести премиальный смартфон с существенной экономией.

Во второй половине 2025 года ожидаются значительные технологические обновления. Новый процессор Snapdragon 8 Elite 2 улучшит производительность и энергоэффективность, а некоторые модели, например OnePlus 15, смогут работать более двух дней на одном заряде. Искусственный интеллект получит более глубокую интеграцию, улучшатся камеры, программное обеспечение и другие функции.

К концу года также начнутся праздничные распродажи, включая акции Amazon, Flipkart, а также глобальные мероприятия вроде Black Friday и рождественских распродаж. Это выгодный период не только для флагманов, но и для бюджетных и среднеценовых моделей, которые будут продаваться со значительными скидками.

Выдержка из этих факторов показывает, что немного подождать с покупкой смартфона может быть выгоднее, чем покупать его сразу.