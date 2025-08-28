Почему обычные флагманы остаются лучшим выбором смартфона в 2025 году

Складные смартфоны снова привлекают внимание: от тонких флип-моделей, закрывающихся как компактное зеркальце, до больших книжкообразных устройств с функциональностью планшета. Samsung, Huawei, Xiaomi, Oppo и Honor активно продвигают эту концепцию.

Однако большинство пользователей ищет прежде всего надёжность, а не экспериментальные форм-факторы. Обычные флагманы в этом плане остаются более практичными.

Складные модели требуют осторожности: Galaxy Z Fold 7, Honor Magic V5 или Xiaomi Mix Fold 4 толще, более хрупкие и со временем могут изнашиваться петли. Даже при использовании ультратонкого стекла внутренние дисплеи остаются уязвимыми к давлению, пыли и перепадам температуры. Обычные iPhone 16 Pro или Pixel 10 Pro XL при падении в чехле имеют высокие шансы остаться целыми, тогда как у Fold ситуация менее предсказуема. Флипы тоже подвержены износу петель и складок, а пыль остаётся угрозой.

Складные устройства часто имеют ограничения по батарее и камерам из-за конструкции. Flip-модели уступают обычным смартфонам по автономности, камеры и обработка изображений обычно слабее, а приложения не всегда корректно адаптируются к складному экрану, что вызывает проблемы с масштабированием и интерфейсом.

Простота обычных флагманов — их преимущество. iPhone 16, Pixel 10 Pro XL, Galaxy S25 и Xiaomi 15 Ultra представляют собой результат многолетней доработки: высокопроизводительные процессоры, качественные камеры, долгий заряд и удобное программное обеспечение. Они легче помещаются в карман, совместимы с любыми чехлами и не требуют привыкания к новой форме.

Эффект новизны складных моделей быстро проходит: через несколько недель складка начинает выделяться, телефон ощущается громоздким, и многие возвращаются к привычным экранам.

Хотя складные смартфоны становятся тоньше, прочнее и лучше оптимизированы, пока они остаются экспериментальной технологией. Для большинства пользователей стабильность, простота и надёжность премиум-флагмана остаются более рациональным выбором.