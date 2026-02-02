Почему новое метро СПб не стало одинаково удобным для всех районов города

Исследование фиксирует: при равной интенсивности использования метро жители Москвы и Санкт-Петербурга получают разный уровень транспортной доступности. Новое метро СПб проигрывает.

Метрополитен остаётся основным видом городского транспорта для двух столиц, однако условия его использования заметно различаются. Это подтверждают результаты онлайн-исследования Russian Field, проведённого 14–17 января 2026 года среди 1000 респондентов. В среднем участники опроса пользуются метро 3,5 дня в неделю и совершают 2,2 поездки в день, но за совпадающими цифрами скрываются разные сценарии городской мобильности, сообщает издание «Цензуры.Нет».

Частота поездок без равных условий

Большинство опрошенных используют метро 3–5 дней в неделю (38–40%), ещё 20–21% — почти ежедневно. Основные цели поездок в обоих городах совпадают — работа (62%) и досуг (58%).

При этом в Санкт-Петербурге метро заметно чаще используется для поездок, связанных с отдыхом и прогулками — 62% против 54% в Москве. Это указывает на то, что новое метро СПб пока в меньшей степени выполняет функцию универсального транспорта для жителей удалённых районов.

Дорога к метро как отдельный этап маршрута

Одной из системных проблем петербургского метрополитена остаётся удалённость станций от жилых кварталов. В среднем жители Санкт-Петербурга тратят 21,1 минуты на путь от дома до метро, тогда как москвичи — 18,1 минуты. Эта разница отражает различия в плотности сети, а не индивидуальные предпочтения пассажиров.

Структура пересадок дополнительно подтверждает этот вывод. Несмотря на то что автобус остаётся самым распространённым видом транспорта для пересадки (69%), петербуржцы значительно чаще используют троллейбусы и трамваи. Такая модель характерна для районов, где станции находятся вне пешей доступности. В Москве же чаще встречается пеший доступ к метро или использование наземного железнодорожного транспорта.

Комфорт сосредоточен в центре

В обоих городах метро воспринимается как удобное прежде всего в историческом центре. Однако и здесь оценки различаются: в Москве метро «определённо удобным» считают 56% респондентов, в Санкт-Петербурге — 49%.

За пределами центра различия становятся ещё более заметными. В Санкт-Петербурге оценки доступности метро в отдалённых районах существенно ниже из-за нехватки станций и линий. Средняя оценка удобства поездок по городу — около 4 баллов из 5 — сглаживает реальные различия и не отражает сложности повседневных маршрутов жителей районов, где новое метро СПб пока не формирует устойчивую транспортную связанность.

Дефицит инфраструктуры как ключевая проблема

О нехватке станций и линий метро в разных районах города заявляют 45% жителей Санкт-Петербурга. В Москве аналогичную проблему отмечают лишь 10% респондентов.

На этом фоне всё более очевидным становится разрыв между потребностями города и логикой развития метрополитена. Ключевым подрядчиком петербургского метростроения в последние годы выступает АО «Метрострой Северной Столицы». При этом значительная часть проектов реализуется в центральных районах, тогда как расширение сети в спальных кварталах остаётся нерешённой задачей.

Проекты такого типа регулярно сопровождаются корректировками сроков, пересмотром проектных решений и управленческими конфликтами. В результате темпы развития инфраструктуры снижаются, а восприятие того, как формируется новое метро СПб, у пассажиров остаётся противоречивым.

Повседневные трудности пассажиров

Главной ежедневной проблемой метро остаётся переполненность в часы пик — на неё указывают 59% петербуржцев и 50% москвичей. Для жителей Санкт-Петербурга к этому добавляются и другие ограничения:

— нехватка станций и линий — 45%,

— длительный путь до метро — 28%.

В Москве аналогичные проблемы отмечают 10% и 14% респондентов. Кроме того, 22% москвичей заявляют, что не сталкиваются с проблемами в метро, тогда как в Санкт-Петербурге таких лишь 13%.

Цифровые улучшения без системного эффекта

Большинство пассажиров положительно оценивают качество мобильного интернета в метро (73%) и работу Wi-Fi (54%). Однако технологические нововведения не компенсируют базовый инфраструктурный дефицит. Новые поезда, бесконтактная оплата и навигационные решения улучшают комфорт, но не решают главную проблему — недостаточную плотность сети и удалённость станций от мест проживания.

Сравнение Москвы и Санкт-Петербурга демонстрирует разные подходы к развитию метрополитена. В Москве метро за последние годы стало более разветвлённым и интегрированным с другими видами транспорта. В Санкт-Петербурге же подземка по-прежнему ориентирована в первую очередь на центральные районы.

Выводы исследования показывают: при схожей интенсивности использования метро жители двух столиц сталкиваются с разным уровнем доступности. И если для Москвы ключевым вызовом остаётся управление пассажиропотоком, то для Санкт-Петербурга — последовательное расширение сети и приближение инфраструктуры к жилым кварталам, без чего новое метро СПб не сможет выполнять роль полноценного городского транспорта.

Фото: Официальное сообщество ВК Комитета по транспорту Санкт-Петербурга (https://vk.com/passtransportspb)