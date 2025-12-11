Почему бизнесу нужны новые подходы к информационной безопасности

Сегодня каждый второй инцидент, связанный с киберугрозами, обусловлен не только внешними атаками, но и внутренними ошибками или небрежностью сотрудников. Последствия — потеря критически важных данных, длительные простои сервисов и многомиллионные штрафы по регуляторным требованиям. Именно поэтому современная защита перестала быть сугубо технической задачей для IT-отдела. Руководители компаний всё яснее осознают: в цифровую эпоху отсутствие продуманной и целостной системы безопасности грозит бизнесу потерями, которые могут превысить его потенциальную прибыль.

Почему базовых мер недостаточно

Многие компании начинают с базовых решений: антивирус, аудит, обучение сотрудников. Эти меры действительно помогают, но часто остаются разрозненными. Разные специалисты отвечают за тестирование, мониторинг и реагирование, что приводит к сложностям в управлении и обработке данных.

Комплексный подход к безопасности

Современные продукты кибербезопасности объединяют данные из разных источников, анализируют их и предоставляют компании полную картину безопасности. Автоматическое распределение приоритетов и задач между командами, единая система отчётности — все это превращает разрозненные меры в управляемый процесс.

AppSec-платформа — новый уровень защиты

При развитии процессов разработки возникает потребность в системном управлении безопасностью кода. Сервис информационной безопасности Шерлок — это комплексное решение, которое объединяет:

мониторинг безопасности;

автоматизацию процессов;

систему приоритизации;

управление уязвимостями.

Внедрение платформы обеспечивает бизнесу значительные преимущества: время обработки дефектов сокращается в несколько раз, все инциденты фиксируются и гарантированно устраняются, руководство получает полную и прозрачную картину безопасности, а системы защиты работают согласованно и эффективно.

Через несколько месяцев после внедрения компания получает не просто набор инструментов, а полноценную систему безопасности, которая развивается вместе с бизнесом.

Заключение

Информационная безопасность — это не опция, а основа доверия клиентов и устойчивости бизнеса. Если базовые услуги обеспечивают стартовый уровень защиты, то AppSec-платформа «Шерлок» выводит безопасность на новый уровень, делая управление уязвимостями прозрачным, предсказуемым и эффективным.