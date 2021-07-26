По словам лидера, известного как «Dylandkt», более крупный обновленный iMac от Apple появится где-то в 2022 году, а не позже в этом году.

В Твиттере Диландкт заявил, что не ожидается, что Apple «high-end iMac‌» выйдет в четвертом квартале 2021 года вместе с Apple «M1X Mac» — отсылка к модернизированным моделям MacBook Pro от Apple — потому что «Apple просто не хочет, чтобы их устройства конкурировали. поскольку внимание и задержки с выпуском продукции привели к этому графику».

В предыдущих заявлениях Dylandkt оставался непреклонным в том, что кремниевый процессор Apple «M1X» предназначен для высокопроизводительных компьютеров Mac «Pro», которые могут включать в себя будущие модели MacBook Pro и более крупную и мощную модель «iMac». Ожидается, что Apple выпустит модели MacBook Pro с диагональю 14 и 16 дюймов в период с сентября по ноябрь. Авторитетный журналист Bloomberg Марк Гурман сказал, что он также ожидает, что более крупный модернизированный iMac‌ будет иметь чип M1X или M2X, но Гурман не стал сообщать подробности о сроках запуска.

Apple, как известно, все еще разрабатывает более крупную версию «iMac», но приостановила работу над более крупной версией, чтобы выпустить 24-дюймовую модель «iMac» в начале этого года. Если в более крупной версии «iMac» используется чип M1X или M2X, это будет более мощная версия чипа M1, установленная в 24-дюймовом «iMac». 27-дюймовые модели Intel, которые остаются в линейке Apple, были выпущены в августе 2020 года, что говорит о том, что они подходят к концу своего производственного цикла.

Новый более крупный «iMac», вероятно, будет иметь несколько изменений, которые дебютировали в последней 24-дюймовой модели, таких как более тонкий общий дизайн, микрофоны студийного качества и, конечно же, более мощные кремниевые процессоры Apple, заменяющие Intel.

Источник — Astera.