Согласно отчету DigiTimes со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом, AirPods третьего поколения, вероятно, будут запущены на том же мероприятии, где будет представлена ​​предстоящая линейка iPhone 13 от Apple.

Отчет в целом перекликается с предыдущими сообщениями о том, что производство «AirPods» третьего поколения начнется в августе, а это означает, что их запуск вскоре после этого можно легко ожидать. DigiTimes заявляет, что поставки некоторых компонентов, необходимых для «AirPods», уже начались в «небольших объемах» и будут наращиваться в третьем и четвертом кварталах года.

«AirPods» третьего поколения станет первым обновлением стандарта «AirPods» с марта 2019 года, в котором он получил поддержку беспроводной зарядки, поддержку «Привет, Siri » и улучшенное внутреннее устройство. Ожидается, что по сравнению со скромным обновлением в 2019 году грядущие «AirPods» будут иметь совершенно новый дизайн, вдохновленный более дорогими AirPods Pro.

На изображениях, утверждающих, что это грядущие AirPods 3, показан дизайн, соответствующий утечкам и слухам. На изображениях показаны «AirPods» с более коротким стержнем и функцией защелкивающихся силиконовых наушников. Что касается корпуса «AirPods», грядущий корпус будет шире по сравнению с предыдущим поколением и будет больше соответствовать корпусу «AirPods Pro».

Источник — Astera.