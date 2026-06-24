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По данным The New York Times, компания Meta* работает над созданием платформы прогнозов, аналогичной сервисам Polymarket и Kalshi

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Речь идёт о приложениях, в которых пользователям предлагается делать ставки на исход различных событий из реальной жизни, включая спорные или шуточные формулировки, например: «Кого Дональд Трамп может оскорбить до конца года?».

На текущем этапе рассматривается вариант использования виртуальной валюты вместо реальных денег, однако окончательное решение по модели работы сервиса пока не принято.

*Деятельность компании Meta Inc., а также принадлежащих ей социальных сетей Instagram и Facebook признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

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