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По Cyberpunk 2077 снова выйдет аниме, снова

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

По Cyberpunk 2077 снова выйдет аниме, снова

CD PROJEKT RED и студия TRIGGER анонсировали второй сезон аниме-сериала Cyberpunk: Edgerunners. Новое произведение будет представлять собой самостоятельную историю, не связанную с событиями первого сезона, и будет состоять из 10 серий. Сюжет сосредоточится на темах искупления и мести в мрачном и населенном насилием мире Найт-Сити.

Режиссером второго сезона назначен Кай Икараси, который ранее работал над шестой серией первого сезона и является известным по проекту SSSS.Gridman. Сценаристом и шоураннером выступит Бартош Штыбор, а за дизайн персонажей снова будет отвечать Итиго Канно. Сценаристом адаптации выступит Масахико Оцука, известный своей работой над Gurren Lagann и Promare.

Премьера второго сезона состоится на платформе Netflix, однако точная дата релиза пока не объявлена. В рамках анонса был представлен новый логотип и постер сериала, а также показан тизерный ролик для ограниченной аудитории.

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