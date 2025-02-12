PlayStation лидер: рынок игровых консолей в РФ вырос на 30% в 2024 году

Рынок игровых консолей в России демонстрирует активный рост, увеличившись на 30% в 2024 году по сравнению с 2023 годом. PlayStation остается одной из самых популярных платформ благодаря качественным играм и инновациям.

Эксперты прогнозируют дальнейший рост спроса, особенно в третьем и четвертом кварталах 2025 года, ожидая значительное влияние выхода GTA 6.

Сергей Мезин из Группы М.Видео-Эльдорадо отметил, что эта игра, которая уже более 10 лет в топе продаж, может значительно подстегнуть рынок.

В ближайшие месяцы ожидаются уникальные проекты, что приведет к увеличению числа игроков по всей стране и созданию незабываемых впечатлений.