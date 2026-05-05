PlayStation 4 постепенно теряет поддержку новых игр, включая серию Call of Duty

Компания Activision подтвердила, что больше не планирует выпускать новые части Call of Duty на консолях прошлого поколения, включая PlayStation 4. Это означает, что будущая часть серии, которую предварительно связывают с названием Modern Warfare 4, может не выйти на данной платформе.

Таким образом, консоль постепенно выходит из активного цикла поддержки: ожидается, что она не будет получать новые крупные релизы франшизы, которая долгие годы оставалась одной из самых популярных.

Отмечается также, что часть новых проектов Sony уже ориентирована исключительно на PlayStation 5, включая недавние релизы и готовящиеся игры. По данным рынка, совокупные продажи PlayStation 5 превысили 92 миллиона устройств и приблизились к результатам PlayStation 4 за сопоставимый период.