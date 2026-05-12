Playground Games предупредила о банах за запуск утекшей версии Forza Horizon 6

Студия Playground Games заявила, что пользователи, попытавшиеся запустить раннюю или слитую версию Forza Horizon 6 до официального релиза, могут столкнуться с блокировкой аккаунтов.

По информации разработчиков, нарушителям грозит ограничение доступа ко всей серии игр Forza. В сети уже сообщаются случаи подобных блокировок у игроков, которые воспользовались неофициальными сборками.

В компании также уточнили, что утечка данных не связана с функцией предзагрузки в Steam и произошла по иным причинам.