Главная » Новости

«Плавящееся лицо» стало самым главным эмодзи в 2024 году

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Сайт Emojipedia объявил победителя премии World Emoji Awards.

"Плавящееся лицо" стало самым главным эмодзи в 2024 году

17 июля отмечался Всемирный день эмодзи. В честь этого события эксперты Emojipedia выбрали эмодзи, которое наилучшим образом передает дух текущего года. Победителем стало «плавящееся лицо».

В ходе голосования, организованного Emojipedia на социальной сети Х (ранее известной как Twitter), пользователи выбирали победителя.

«Плавящееся лицо» победило в конкуренции с эмодзи, символизирующими уважение и слезы на глазах, а также с изображением сердца из сложенных ладоней.

"Плавящееся лицо" стало самым главным эмодзи в 2024 году

Некоторые другие эмодзи также получили свою долю славы. Особо популярными оказались «звездочки» и эмодзи, изображающие отрицание и согласие покачиванием головы. Феникс стал одним из любимых среди новых эмодзи.

Пользователи сети с нетерпением ждут появления эмодзи «уставшее лицо» с выраженными мешками под глазами. Он является одним из кандидатов для Emoji 16.0. Новый набор эмодзи будет представлен ближе к концу 2024 года. В настоящее время эксперты отбирают наиболее интересные и ожидаемые варианты из множества предложений.

Источник

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.