«Плавящееся лицо» стало самым главным эмодзи в 2024 году

Сайт Emojipedia объявил победителя премии World Emoji Awards.

17 июля отмечался Всемирный день эмодзи. В честь этого события эксперты Emojipedia выбрали эмодзи, которое наилучшим образом передает дух текущего года. Победителем стало «плавящееся лицо».

В ходе голосования, организованного Emojipedia на социальной сети Х (ранее известной как Twitter), пользователи выбирали победителя.

«Плавящееся лицо» победило в конкуренции с эмодзи, символизирующими уважение и слезы на глазах, а также с изображением сердца из сложенных ладоней.

Некоторые другие эмодзи также получили свою долю славы. Особо популярными оказались «звездочки» и эмодзи, изображающие отрицание и согласие покачиванием головы. Феникс стал одним из любимых среди новых эмодзи.

Пользователи сети с нетерпением ждут появления эмодзи «уставшее лицо» с выраженными мешками под глазами. Он является одним из кандидатов для Emoji 16.0. Новый набор эмодзи будет представлен ближе к концу 2024 года. В настоящее время эксперты отбирают наиболее интересные и ожидаемые варианты из множества предложений.

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