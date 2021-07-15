Xiaomi скоро вернется на рынок планшетов с целой серией устройств под общим названием Mi Pad 5.

Сетевые информаторы уже много рассказали про Mi Pad 5, но до сих появляются новые подробности про эти планшеты.

Новые данные указывают, что вся серия будет работать со стилусом, а версия Mi Pad 5с процессором Snapdragon 860 на китайском рынке будет стоить 310 долларов.

Ожидается что планшет, разработанный на базе Snapdragon 768G, будет предлагаться еще дешевле. Помимо этого в Mi Pad 5 установят 120 Гц экраны с разрешением 2К.

Также китайский производитель предложит Mi Pad 5 на Snapdragon 860, который уже сертифицировали в Федеральной комиссии по связи США, и как оказалось, у глобальной версии данной модели не будет версии с LTE. К сети можно будет подключаться только через Wi-Fi.

Источник также сообщает, что в самом мощном Mi Pad 5 будет установлена 12 Мп камера, а также появится поддержка быстрой зарядки мощностью 22 Вт.