Планшеты iQOO Pad 5 и Pro получили Dimensity и дисплеи 3,1K

Накануне предстоящей презентации в Китае в сеть просочились ключевые характеристики новых устройств iQOO — планшетов Pad 5, Pad 5 Pro и смарт-часов iQOO Watch 5. Все новинки будут официально представлены вместе с флагманским смартфоном Neo 10 Pro+ во второй половине мая.

Согласно информации от надёжного источника Digital Chat Station, в 2025 году бренд iQOO намерен выпустить два флагманских планшета. Младшая модель, iQOO Pad 5, получит 12,1-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 2,8K. В основе устройства — производительный процессор Dimensity 9300+, а за питание отвечает аккумулятор с поддержкой быстрой зарядки мощностью 44 Вт.

Старшая модель, iQOO Pad 5 Pro, будет оснащена 13-дюймовым экраном с разрешением 3,1K и построена на чипсете Dimensity 9400+. Планшет получит поддержку ускоренной зарядки 66 Вт. По предварительным данным, он станет переименованной версией Vivo Pad 5 Pro.

Таким образом, серия Pad 5 ориентирована на высокую производительность и мультимедийные возможности — производитель позиционирует планшеты как устройства с «уровнем производительности ПК на большом экране». Интересно, что iQOO пропустила наименования Pad 3 и Pad 4, сразу перейдя к маркировке Pad 5.

Также на презентации будет показан смарт-часы iQOO Watch 5, дизайн которых уже раскрыт официально. Устройство выполнено в спортивном стиле с круглым циферблатом, украшенным двумя цветами — красным и синим — в духе киберспортивной лиги KPL. Часы получили двухцветный тканевый ремешок и чёрный корпус. Ожидается, что их характеристики будут аналогичны Vivo Watch 5, выпущенным ранее.

Официальные подробности и цена устройств станут известны во время мероприятия в ближайшие дни.