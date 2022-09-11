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Планшет Redmi Pad на рынке Европы будет оценен от 250 евро

Автор На чтение 1 мин Просмотров 27 Опубликовано

Redmi готовит к выходу свой планшет на базе процессора MediaTek Helio G99. Это будет глобальная версия устройства, которая сначала появится в Китае, затем поступит на европейский рынок..

Redmi Pad до Европы доберется в двух вариантах — первый получит 3 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти, второй вариант получит 4 ГБ ОЗУ и флеш-накопитель на 128 ГБ.

В основу планшета ляжет процессор MediaTek Helio G99, причем источник сообщает, что будут версии с поддержкой 4G и 5G.

Цена планшета на европейском рынке будет от 250 до 350 евро. Redmi Pad предложат только в сером цвете.

В Redmi Pad установят 11,2-дюймовый экран с разрешением 2К, основную 8 Мп камеру и аккумулятор на 7800 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт.

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