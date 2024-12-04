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Планшет Lenovo Yoga Pad Pro AI 2024 получил ИИ, Snapdragon 8 Gen 3 и 16 ГБ ОЗУ

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Компания Lenovo анонсировала новый планшет Yoga Pad Pro AI 2024, который сочетает в себе высокую производительность и функции с использованием искусственного интеллекта.

Планшет Lenovo Yoga Pad Pro AI 2024 получил ИИ, Snapdragon 8 Gen 3 и 16 ГБ ОЗУ

Планшет оснащён 12,7-дюймовым дисплеем PureSight Pro с разрешением 2944×1840, частотой обновления 144 Гц и яркостью до 900 нит.

Он поддерживает широкий цветовой диапазон DCI-P3, что делает его подходящим для развлечений и профессиональной работы. Звук обеспечивается системой из шести динамиков Harman Kardon с поддержкой Dolby Atmos для качественного звучания.

Внутри находится процессор Snapdragon 8 Gen 3, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 512 ГБ встроенной памяти UFS 4.0, что обеспечивает заметное увеличение производительности и улучшения в области искусственного интеллекта по сравнению с предыдущей моделью.

Планшет Lenovo Yoga Pad Pro AI 2024 получил ИИ, Snapdragon 8 Gen 3 и 16 ГБ ОЗУ

Главная особенность планшета — это интеграция искусственного интеллекта. Оболочка ZUXOS на базе Android предлагает инструменты для обобщения документов, создания изображений и интеллектуального помощника, что помогает в многозадачности. В комплект входит стилус для удобного письма.

Планшет имеет аккумулятор ёмкостью 10 200 мАч, который обеспечивает длительное время работы. Быстрая зарядка мощностью 68 Вт позволяет получить до 3 часов работы всего за 10 минут зарядки.

Цена Yoga Pad Pro AI составляет 4799 юаней (68 400 руб.), и он уже доступен для предварительного заказа в Китае.

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