Планшет Huawei MatePad Pro 13.2 2025 поступает в продажу в Китае

12 декабря в продажу поступил планшет Huawei MatePad Pro 13.2 2025, который предлагает интересные функции и уникальный дизайн камеры. Устройство оснащено новыми возможностями искусственного интеллекта для упрощения рабочих процессов.

26 ноября Huawei представила MatePad Pro 13.2 2025 вместе с серией Mate 70. Планшет имеет элегантный дизайн и оснащен камерой с двумя вертикальными объективами, схожими с Mate 70.

MatePad Pro 13.2 2025 доступен в двух версиях: Standard и PaperMatte, каждая из которых предлагает различные варианты оперативной памяти и хранения. При первой покупке можно получить скидку в 100 юаней.

Цены на стандартную версию стартуют от 5 199 юаней (72 000 руб.), а вариант PaperMatte обойдется от 7 499 юаней (104 000 руб.). Планшет доступен в трёх цветах: Inkstone Black, White и Gold, что позволяет выбрать подходящий вариант.