Ожидается, что после запуска бюджетных смартфонов, таких как Wildfire E3 и Wildfire E Lite, HTC выпустит планшетное устройство. Хотя в последнее время компания не пользуется популярностью ни в одном из своих устройств, она, похоже, все еще пытается сохранить свои позиции на рынке. Планшет HTC, получивший название HTC A100, появился в списке консоли Google Play, что подтверждает его существование.

Согласно списку Google Play Console, новое устройство под названием HTC A100 находится в разработке. Это не смартфон, а скорее планшет, который, как ожидается, выйдет в бюджетном сегменте. В листинге указано, что устройство оснащено процессором Spreadtrum T618 в паре с 8 ГБ оперативной памяти. Что касается хранилища, планшет имеет 128 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения до 256 ГБ.

Планшет оснащен аккумулятором емкостью 7000 мАч и 10,1-дюймовым дисплеем с разрешением 1200 x 1920 пикселей. Он имеет двойную камеру на задней панели с 13-мегапиксельным датчиком основной и 2-мегапиксельной камерой. Планшет работает под управлением Android 11 из коробки.

Учитывая, что HTC A100 все еще находится на ранней стадии утечек, мы можем ожидать, что планшет появится в других подобных утечках до того, как о нем будет официально объявлено.

Источник — Astera.