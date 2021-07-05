ZTE впервые представила технологию камеры под экраном в прошлом году на борту Axon 20 5G Extreme Edition. Ожидается, что в этом году китайская компания представит свою технологию подэкранных камер второго поколения, входящую в серию Axon 30. Было несколько слухов о серии Axon 30, но теперь ZTE выпустила официальный рекламный плакат, в котором говорится, что запуск неизбежен.

Помимо предстоящего запуска, о котором говорится на плакате, он также содержит рендер устройства, дающий нам представление о том, чего ожидать. Плакат-тизер подтверждает, что серия Axon 30 будет иметь полноэкранный дизайн без каких-либо зазубрин и дыроколов. Другими словами, устройство действительно будет оснащено технологией подэкранной камеры нового поколения от ZTE. Селфи-камера находится под дисплеем, что дает устройству почти 100% соотношение экрана к корпусу.

Судя по фотографиям, опубликованным ZTE, внешний вид младшей версии Axon 30 действительно очень высок. Без выемки или выреза визуальный эффект дисплея превосходный. Любители телефонов, которые являются поклонниками полностью симметричного дизайна, найдут это очень привлекательным. Это должно быть ближе всего к безрамочному смартфону.

Помимо технологии камеры под экраном, Axon 30 также может стать первым в мире устройством с версией оперативной памяти 20 ГБ. Представитель ZTE Лу Цяньхао недавно намекнул на телефон китайского бренда с оперативной памятью 20 ГБ .

Кроме того, новая модель ZTE с номером модели ZTE A2322 недавно получила сетевую сертификацию. В листинге указано, что устройство будет поставляться со стандартным зарядным устройством для быстрой зарядки мощностью 55 Вт. Ожидается, что это будет и на Axon 30.

Источник — Astera.