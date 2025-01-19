Pixomondo представляет систему для захватывающих автомобильных сцен в кино

Компания Pixomondo на выставке CES представила новую систему PXO Akira, которая предназначена для создания захватывающих автомобильных сцен в кино.

Эта платформа позволяет устанавливать различные транспортные средства и вращать их на 360 градусов вместе с камерой, что упрощает съемку динамичных кадров.

Система работает с LED-экранами, на которых в реальном времени отображается окружающая среда, созданная с помощью Unreal Engine. В комплект входят роботизированный кран для камеры и симулятор вождения, что позволяет управлять движением автомобиля на платформе.

Платформа PXO Akira способна имитировать различные условия вождения и поддерживает большой вес транспортных средств.

Pixomondo планирует сдавать эту систему в аренду съемочным группам по всему миру, что сделает ее доступной для кинематографистов. Ожидается, что система будет востребована, и Pixomondo уже получила запросы на аренду в этом году.