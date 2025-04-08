Pixel Watch от Google научились предупреждать о звонках мошенников

Функция обнаружения мошенничества, которая уже доступна на смартфонах Pixel, теперь доступна и для Pixel Watch 2 и 3 в США. Она поможет пользователям защититься от звонков мошенников, просто взглянув на запястье.

Эта функция, основанная на искусственном интеллекте, распознает типичные схемы разговоров мошенников во время звонка. Часы Pixel предупреждают о мошеннических звонках, получая сигнал Bluetooth от телефона Pixel 9+. Это удобно для тех, кто в пути и не может достать телефон.

Обнаружение мошенничества доступно на Pixel Watch 2 и 3, если они подключены к телефонам Pixel 9 и более новым через Bluetooth. Функция работает только для звонков на английском языке.

Если эта функция включена, пользователи получают звуковой сигнал в начале вызова. Она работает в фоновом режиме и автоматически оповещает о возможных мошеннических вызовах.