Pixel Watch научились управлять уведомлениями с помощью жестов

Google начала распространять сентябрьское обновление Pixel Drop для совместимых устройств. Одно из основных изменений касается умных часов Pixel Watch 3 и более новых моделей.

После установки обновления пользователи смогут открывать панель уведомлений и листать сообщения с помощью жеста «щипка» пальцами руки, на которой находятся часы.

Для Pixel Watch 4 и более новых моделей компания также доработала функцию Raise to Talk. Она позволяет начать голосовое взаимодействие с устройством движением руки. Кроме того, Google внесла изменения в систему распознавания жестов, однако подробности пока не раскрыла.

В обновление также вошли небольшие исправления и улучшения, связанные с Android 17 QPR1.