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Pixel Watch начали предупреждать о рисках гипертонии и диабета

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Google начала распространять функции Health Guardian для умных часов Pixel Watch 3, Pixel Watch 4 и Pixel Watch 5. Система анализирует данные о состоянии пользователя и может выявлять возможные признаки повышенного давления, снижения чувствительности к инсулину и нарушений дыхания во сне.

Часы постоянно собирают показатели организма и отслеживают их изменения. Раз в месяц в приложении Google Health будет формироваться сводка, в которой отображаются потенциально тревожные отклонения. Данные о рисках повышенного давления и проблемах с чувствительностью к инсулину также обновляются ежемесячно.

При этом Pixel Watch не измеряют артериальное давление по запросу. Функция оценивает вероятность его повышения на основе собранной информации и не требует постоянной калибровки с обычным тонометром.

Сведения о дыхании во время сна обновляются каждое утро. После накопления данных за несколько недель система способна оценивать вероятность апноэ сна. В дальнейшем Health Guardian также планируют добавить в Fitbit Air, где доступ к функции будет предоставляться по подписке.

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