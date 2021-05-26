Pixel 6 получит настоящий графический процессор флагманского уровня

Меню
Поиск

USD/RUB: 73.4 EUR/RUB: 89.95 BTC/USD: 8756.9

26 июня : среда

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

NVIDIA не хочет повторить ошибки Google Stadia с GeForce Now

По словам представителя сервиса GeForce Now, сейчас рассматривается решение об отказе от покупки временных эксклюзивов.

Директор Valve планирует перевести команду разработчиков в Новую Зеландию

Ньюэлл находится в Новой Зеландии почти с самого начала пандемии, и условия работы на дому в США, влияющие на производство, были серьезной проблемой.

Apple заявила, что руководитель Epic Games просил у компании особые условия

Компания считает, что производитель Fortnite нарушил правила Apple и не должен возвращаться в магазин, пока бушует судебная тяжба.

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Колонка эксперта

Эксперты рассказали, как можно сушить утопленный смартфон

Эксперты советуют утопленный смартфон как можно быстрее открыть, вынуть аккумулятор и удалить воду с помощью спирта и зубной щетки.

Уборка офисов IT компаний

Чистота офиса – залог здоровья персонала, долговечности оборудования и комфортной атмосферы в кабинетах. Потенциальные клиенты и инвесторы оценивают организацию, в первую очередь, по внешнему виду её помещений, поэтому пренебрежительное отношение к уборке может серьёзно навредить имиджу фирмы. Содержать штат сотрудников, обеспечивающих чистоту, бывает неудобно, но потенциальный клиент всегда вправе рассчитывать на помощь специальных служб. «Единый

Как сделать офисное пространство уютным?

Труд офисного работника может показаться лёгким только непосвящённому обывателю. Психологическое напряжение, строгое начальство, множество мелочей, отвлекающих от текущих задач, перманентный стресс – вот лишь неполный список негативных факторов, действующих на человека. Чтобы хоть отчасти нивелировать недостатки офисной деятельности, каждый сотрудник должен иметь удобное рабочее место, создание которого – головная боль руководства. Офисные перегородки – универсальное

Эксперт Куканов назвал метод определения номера телефона через интернет

Когда пользователи допускают наличие информации в свободном доступе злоумышленники получают возможность узнать очень много, включая даже место жительства, учебы или работы, а также круг общения.

Определены самые популярные категории кабеля «Витая пара»

Специалисты телекоммуникационной компании LANart предварительно подвели итоги 2020 года, назвав самую популярную продукцию. Обозреватели отечественного потребительского рынка не отличились оригинальностью, когда уже традиционно объявили лидером продаж категорию 5е (как известно, категория наносится на кабель в виде маркировки). Данный товар идёт на прокладку бытовой абонентской сети до 100 Мбит/сек по 10-15 руб./м. Речь о 4-х либо

Статьи

Обзоры рынков

Pixel 6 получит настоящий графический процессор флагманского уровня

26.05.2021 22:03

Рассматриваемый графический процессор также используется в Exynos Galaxy S21.

Pixel 5 разочаровал в плане производительности. При цене 700 долларов он был на 100 долларов дешевле, чем Pixel 4, но его производительность больше напоминала телефоны среднего класса за 300-400 долларов, чем другие телефоны за 700 долларов с более дорогими процессорами и графическими процессорами. К счастью, Google, похоже, устраняет этот недостаток с помощью Pixel 6, используя высокопроизводительный графический процессор Mali-G78.

Pixel 6 получит настоящий графический процессор флагманского уровня

Эта утечка происходит благодаря logcat, опубликованному специалистом Google в комментарии к Google IssueTracker. В этом журнале, предназначенном для устранения сбоя игры Dead by Daylight при запуске с использованием технологии ANGLE от Google, устройство, обозначенное как P21, использует графический процессор Mali-G78. Версии этого графического процессора используются в Galaxy S21 на базе Exynos и Huawei Mate X2.

Как отмечает XDA, Mali-G78 бывает разных вариантов; Mate X2 имеет 24-ядерную версию, а Galaxy S21 — 14-ядерную. На данный момент нет никаких подробностей о варианте в Pixel 6, но, поскольку его запуск, вероятно, состоится через три месяца или около того, мы должны это узнать достаточно скоро.

Просмотры:


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги