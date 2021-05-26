Pixel 6 получит настоящий графический процессор флагманского уровня

Рассматриваемый графический процессор также используется в Exynos Galaxy S21.

Pixel 5 разочаровал в плане производительности. При цене 700 долларов он был на 100 долларов дешевле, чем Pixel 4, но его производительность больше напоминала телефоны среднего класса за 300-400 долларов, чем другие телефоны за 700 долларов с более дорогими процессорами и графическими процессорами. К счастью, Google, похоже, устраняет этот недостаток с помощью Pixel 6, используя высокопроизводительный графический процессор Mali-G78.

Эта утечка происходит благодаря logcat, опубликованному специалистом Google в комментарии к Google IssueTracker. В этом журнале, предназначенном для устранения сбоя игры Dead by Daylight при запуске с использованием технологии ANGLE от Google, устройство, обозначенное как P21, использует графический процессор Mali-G78. Версии этого графического процессора используются в Galaxy S21 на базе Exynos и Huawei Mate X2.

Как отмечает XDA, Mali-G78 бывает разных вариантов; Mate X2 имеет 24-ядерную версию, а Galaxy S21 — 14-ядерную. На данный момент нет никаких подробностей о варианте в Pixel 6, но, поскольку его запуск, вероятно, состоится через три месяца или около того, мы должны это узнать достаточно скоро.