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Pixel 11 Pro XL сравнили с флагманами Galaxy в тестах PhoneBuff

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Блогеры PhoneBuff сравнили производительность Google Pixel 11 Pro XL с флагманами Samsung Galaxy — от S22 Ultra до S26 Ultra. В ряде сценариев Pixel показал результаты, сопоставимые с более старыми моделями Galaxy, а в отдельных задачах, включая работу с архивами, уступил даже Galaxy S22 Ultra. При этом в прямом сравнении с Galaxy S26 Ultra суммарная задержка Pixel составила 0,96 секунды. 

Отдельно авторы теста проверили работу оперативной памяти. При запуске 16 приложений Pixel 11 Pro XL выгрузил из памяти 10 из них, несмотря на наличие 12 ГБ ОЗУ. Флагманы Samsung с аналогичным объемом оперативной памяти смогли сохранить больше запущенных приложений.

Другие тесты также показывают заметную разницу между Pixel 11 Pro XL и Galaxy S26 Ultra: в Geekbench 7 смартфон Google набрал 2305 баллов в одноядерном и 6985 в многоядерном тестах против 3155 и 10 733 баллов соответственно у флагмана Samsung.

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