Pixel 11 Pro XL сравнили с флагманами Galaxy в тестах PhoneBuff

Блогеры PhoneBuff сравнили производительность Google Pixel 11 Pro XL с флагманами Samsung Galaxy — от S22 Ultra до S26 Ultra. В ряде сценариев Pixel показал результаты, сопоставимые с более старыми моделями Galaxy, а в отдельных задачах, включая работу с архивами, уступил даже Galaxy S22 Ultra. При этом в прямом сравнении с Galaxy S26 Ultra суммарная задержка Pixel составила 0,96 секунды.
Отдельно авторы теста проверили работу оперативной памяти. При запуске 16 приложений Pixel 11 Pro XL выгрузил из памяти 10 из них, несмотря на наличие 12 ГБ ОЗУ. Флагманы Samsung с аналогичным объемом оперативной памяти смогли сохранить больше запущенных приложений.
Другие тесты также показывают заметную разницу между Pixel 11 Pro XL и Galaxy S26 Ultra: в Geekbench 7 смартфон Google набрал 2305 баллов в одноядерном и 6985 в многоядерном тестах против 3155 и 10 733 баллов соответственно у флагмана Samsung.