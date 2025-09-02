Главная » Новости

Pixel 10a может не предложить ощутимых улучшений по сравнению с Pixel 9a

Бюджетная модель Google Pixel 10a, согласно новым утечкам, может не получить существенных обновлений по сравнению с Pixel 9a. В частности, ожидается, что смартфон сохранит процессор Tensor G4 производства Samsung, вместо обновлённого Tensor G5, используемого в основной линейке Pixel 10. Это ограничивает возможности новых функций искусственного интеллекта, доступных на старших моделях.

Pixel 10a, как сообщается, унаследует камеры Pixel 9a без улучшений: отсутствует телеобъектив, а сенсоры основной и сверхширокоугольной камер останутся прежними. Хранение данных будет организовано через UFS 3.1 вместо UFS 4.0, применяемого в остальных устройствах Pixel 10. Среди небольших обновлений называют лишь слегка увеличенную яркость дисплея до 2200 нит.

Таким образом, аппарат не предложит значительных улучшений по сравнению с предыдущей моделью и вряд ли обеспечит опыт, сопоставимый с старшими версиями Pixel 10.

