Philips выходит на европейский рынок с игровым монитором Evnia 34M2C5501A за 380 евро

Philips готовится представить новый игровой монитор Evnia 34M2C5501A на европейском рынке.

Устройство оснащено изогнутым экраном и поддерживает игровые технологии, включая встроенную подсветку Ambiglow, которая адаптируется к содержимому на экране.

Монитор имеет 34-дюймовую VA-панель с разрешением 3440×1440 пикселей и радиусом кривизны 1500R. Частота обновления достигает 180 Гц, а максимальная яркость составляет 400 нит. Время отклика составляет 1 мс (GtG), цветовой охват — 95% DCI-P3 и 91% Adobe RGB. Также поддерживается технология AMD FreeSync для устранения разрывов кадров.

Evnia 34M2C5501A оснащён двумя встроенными динамиками мощностью по 5 Вт. В набор интерфейсов входят два HDMI 2.0 (до 100 Гц при максимальном разрешении), DisplayPort 1.4 (180 Гц), USB 3.2 Gen 1 и разъём для наушников.

Цена нового монитора составит 380 евро.