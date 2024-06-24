Philips презентовала недорогой 27-дюймовый монитор для геймеров

Компания Philips представила новый монитор 27M1N3500L в Китае, который предназначен для геймеров и творческих профессионалов.

Этот монитор имеет размер 27 дюймов и оснащен VA-панелью с разрешением 2560 x 1440 (QHD) и частотой обновления 165 Гц.

Панель VA также обеспечивает контрастность 4000:1 для глубоких черных цветов и хороших углов обзора. Благодаря времени отклика 4 мс (1 мс MPRT), этот монитор минимизирует эффекты размытости и ореолов в быстрых играх.

Что касается подключений, монитор имеет один порт DP 1.4, два порта HDMI 2.0, один восходящий порт USB-B и четыре нисходящих порта USB-A 3.2.

Philips 27M1N3500L обеспечивает покрытие 96,8% цветового пространства sRGB и 93% цветового пространства NTSC, что делает его подходящим для точного отображения цветов при творческих задачах, таких как редактирование фотографий.

Монитор имеет подставку, которая позволяет наклонять, поворачивать и регулировать высоту для оптимального эргономичного положения. Он также совместим с креплением VESA, что предоставляет дополнительные варианты монтажа.

Philips 27M1N3500L уже доступен для покупки на JD.com в Китае по начальной цене 1299 юаней или 15,6 тыс. рублей.