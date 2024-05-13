Первый в мире складной iPhone получит гибкий дисплей от Samsung

Уже долгое время ходят слухи о возможном выпуске складных устройств от Apple. Недавние слухи указывают на то, что Samsung и Apple могли заключить сделку по поставке Samsung дисплеев для складных устройств Apple.

Однако пока неизвестно, относится ли эта сделка только к складному iPhone, гибридным устройствам или включает в себя оба вида.

У Samsung Display уже есть опыт поставок экранов для iPhone и MacBook, поэтому продолжение партнерства в области складных устройств не является удивительным. Кроме того, Samsung является одним из ведущих производителей складных телефонов.

Относительно дизайна складного iPhone пока нет официальной информации. Существуют слухи о возможном дизайне раскладушки, подобном Samsung Galaxy Z Flip, а также о возможности использования более крупного раскладывающегося дисплея, наподобие планшета. Есть также патенты Apple, которые указывают на другие возможности, но ничего конкретного не подтверждено.

Помимо складных iPhone, также существуют предположения о возможном выпуске складного iPad с большим дисплеем, возможно, размером более 20 дюймов.

Такое устройство могло бы сочетать функциональность планшета и ноутбука, повышая производительность на более высоком уровне.