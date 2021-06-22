Samsung на российском рынке начала предлагать первый в мире саундбар с 11.1.4-канальным звуком.

Акустическая система доступна для заказа по цене от 104 990 рублей.

Модель под названием Samsung 2021 HW-Q950A пришла на смену прошлогодней HW-Q950T с 9.1.4-канальной системой акустики.

Новинка в центральной панели получила четыре центральных динамика и шесть боковых.

Также в HW-Q950A есть беспроводной сабвуфер и два задних динамика. Система поддерживает Dolby Atmos DTS: X.

Общая мощность акустической системы составляет 616 Вт по придельной синусоидальной мощности.

Российская новинка способна подстраиваться под помещение и автоматически выполнять калибровку звука, но это все работает если использовать HW-Q950A с QLED телевизорами Samsung.