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Первый в мире кнопочный телефон с датчиком пульса продаётся за 1,6 тыс рублей

22.08.2020 11:03

На кнопочные телефоны уже многие не обращают внимания, если это конечно не возрожденная модель от компании Nokia.
Но одна из новинок привлекла внимание журналистов и это модель Lava Pulse, которая внешнее ничем не примечательна, за исключением одной полезной опции.

В Lava Pulse установили датчик измерения пульса. По заявлению разработчиков, это первый в мире кнопочный телефон, способный у человека замерить пульс.

Первый в мире кнопочный телефон с датчиком пульса продаётся за 1,6 тыс рублей

Стоимость телефона составляет всего 21 доллар. В пересчёте по актуальному курсу это 1,6 тыс. рублей.

Кроме датчика пульса в телефоне установили 2,4-дюймовый экран с разрешением 240х320 пикселей, максимально простую камеру и батарею на 1800 мАч.

Необычная новинка создана для индийского рынка и пока неизвестно появится ли Lava Pulse в других регионах.

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