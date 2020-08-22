Первый в мире кнопочный телефон с датчиком пульса продаётся за 1,6 тыс рублей

На кнопочные телефоны уже многие не обращают внимания, если это конечно не возрожденная модель от компании Nokia.

Но одна из новинок привлекла внимание журналистов и это модель Lava Pulse, которая внешнее ничем не примечательна, за исключением одной полезной опции.

В Lava Pulse установили датчик измерения пульса. По заявлению разработчиков, это первый в мире кнопочный телефон, способный у человека замерить пульс.

Стоимость телефона составляет всего 21 доллар. В пересчёте по актуальному курсу это 1,6 тыс. рублей.

Кроме датчика пульса в телефоне установили 2,4-дюймовый экран с разрешением 240х320 пикселей, максимально простую камеру и батарею на 1800 мАч.

Необычная новинка создана для индийского рынка и пока неизвестно появится ли Lava Pulse в других регионах.