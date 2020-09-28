Первый смартфон линейки Samsung Galaxy F раскрыли на изображении

Меню
Поиск

USD/RUB: 76.82 EUR/RUB: 89.66 BTC/USD: 8756.9

28 октября : понедельник

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

Apple заявила, что руководитель Epic Games просил у компании особые условия

Компания считает, что производитель Fortnite нарушил правила Apple и не должен возвращаться в магазин, пока бушует судебная тяжба.

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Колонка эксперта

Главный миф о зарядке и разрядке смартфонов развеяло Роскачество

Специалист Роскачества Антон Куканов рассказал о мифах, которые связаны с зарядкой и разрядкой смартфонов.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Статьи

Обзоры рынков

Первый смартфон линейки Samsung Galaxy F раскрыли на изображении

28.09.2020 13:41

Информация о первом смартфоне новой линейки появилась в онлайн-магазине Flipkart, где также было опубликовано и изображение. Первый смартфон линейки Samsung Galaxy F раскрыли на изображении
Ранее уже сообщалось, что Samsung Galaxy F будет представлен 8 октября на территории Индии. Об этом компания сообщила официально, а теперь появились и характеристики новинки.

Устройство с названием Samsung Galaxy F41 будет работать на процессоре Exynos 9611, который дополнят 6 ГБ ОЗУ и 64 или 128 ГБ ПЗУ.

Экран получит диагональ 6,4 дюйма и это будет S-AMOLED-дисплей с разрешением FHD+. Автономность новинке обеспечит батарея на 6 000 мАч.

Что касается камер, то основная получит главный сенсор на 64 Мп. На задней панели также расположится сканер отпечатков пальцев.

Цветовая гамма Galaxy F41 будет представлена черным, синим и зеленым вариантами.

Ранее уже сообщалось, что в линейке Samsung Galaxy F будут представлены не абсолютно новые модели смартфоны, а переименованные модели из других линеек.

Судя по предоставленным характеристикам первая модель линейки по сути окажется тем же Galaxy M31. Предположительная стоимость новинки составит 203 доллара.

Просмотры:

Метки: ,


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги