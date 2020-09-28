Первый смартфон линейки Samsung Galaxy F раскрыли на изображении

Информация о первом смартфоне новой линейки появилась в онлайн-магазине Flipkart, где также было опубликовано и изображение.

Ранее уже сообщалось, что Samsung Galaxy F будет представлен 8 октября на территории Индии. Об этом компания сообщила официально, а теперь появились и характеристики новинки.

Устройство с названием Samsung Galaxy F41 будет работать на процессоре Exynos 9611, который дополнят 6 ГБ ОЗУ и 64 или 128 ГБ ПЗУ.

Экран получит диагональ 6,4 дюйма и это будет S-AMOLED-дисплей с разрешением FHD+. Автономность новинке обеспечит батарея на 6 000 мАч.

Что касается камер, то основная получит главный сенсор на 64 Мп. На задней панели также расположится сканер отпечатков пальцев.

Цветовая гамма Galaxy F41 будет представлена черным, синим и зеленым вариантами.

Ранее уже сообщалось, что в линейке Samsung Galaxy F будут представлены не абсолютно новые модели смартфоны, а переименованные модели из других линеек.

Судя по предоставленным характеристикам первая модель линейки по сути окажется тем же Galaxy M31. Предположительная стоимость новинки составит 203 доллара.