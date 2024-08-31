Первый пациент с чипом Neuralink начал изучать новые языки

Первый пациент Neuralink, Ноланд Арбо, начал изучать иностранные языки с помощью мозгового чипа.

Он делится своим опытом в соцсети X, рассказывая о своих успехах в изучении французского и японского языков, на что он тратит три часа в день.

Каждый день Арбо работает с командой Neuralink, проводя в общей сложности около четырех часов на улучшение контроля над телом и другие задачи.

Он также изучает математику, чтобы подготовиться к возвращению в школу. Ноланд назвал свой имплантат «Ева» и активно читает книги разных авторов, мечтая стать писателем.

Прошло семь месяцев с момента операции, и Арбо уже научился управлять курсором силой мысли, что дало ему возможность играть в видеоигры.

Однако он столкнулся с проблемами: чип потерял часть функциональности. Специалисты Neuralink нашли причину и внесли изменения в алгоритм, что помогло восстановить работоспособность устройства.