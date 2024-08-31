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Первый беспилотный поезд «Ласточка» уже вышел на маршрут

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

РЖД запустили первую автоматизированную «Ласточку» для пассажиров на Московском центральном кольце. Этот электропоезд будет работать в автоматическом режиме, управляя поездом с помощью нейронных сетей.

Первый беспилотный поезд «Ласточка» уже вышел на маршрут

Машинист остаётся в кабине для контроля открытия и закрытия дверей, но может взять управление в свои руки в любой момент.

Одним из первых пассажиров стал генеральный директор РЖД Олег Белозёров, который проехал в кабине и общался с разработчиками. Он отметил, что это историческое событие, так как в мире не было пассажирских поездов с таким уровнем автоматизации.

Работа над системой беспилотного движения шла несколько лет, чтобы обеспечить безопасность. Созданы сценарии для различных ситуаций, и автопилот реагирует быстрее, чем машинист. Все системы прошли испытания и получили сертификаты.

Эти решения разработаны в России и реализованы в сотрудничестве с университетами и производителями. Внедрение беспилотных технологий важно для развития пассажирских перевозок. В будущем РЖД планирует сократить интервал движения поездов до 3 минут и завершить испытания для полного автоматического управления без машиниста до конца года.

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