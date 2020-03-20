Первый Android-смартфон продан на аукционе за 195 долларов

На eBay было выставлено на продажу несколько экземпляров первого в мире смартфона с операционной системой Android.

Этим смартфоном стал HTC Dream, который на территории США продавали как T-Mobile G1.

Однако до выпуска этой модели смартфона, было выпущено несколько прототипов с названием Sooner (модельный номер HTC EXCA 300).

Вот именно такие экземпляры и оказались на аукционе. Их удалось продать за 195 долларов за единицу. Предполагается, что в дальнейшем стоимость таких аппаратов окажется выше.

В прототипах была QWERTY-клавиатура подобная как у BlackBerry, дисплей разрешением 320 х 240 точек, процессор Texas Instruments OMAP850, 64 МБ оперативной памяти и камера с разрешением 1,3 Мп. А вот аккумулятор в смартфоне имел емкость 960 мАч.