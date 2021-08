Первые видеокарты от Intel появятся в начале 2022 года

Intel после презентации бренда Arc, под этим именем будут предлагаться потребительские видеокарты, показала, как они работают в играх.

Демонстрацию провели с играми Mount & Blade II Bannerlord, Forza Horizon 4, Psychonauts 2, Player Unknown Battlegrounds, Subnautica Below Zero, Metro Exodus, Rift Breaker, Days Gone, Chivalry II и Crysis Remastered Trilogy. Стоит отметить, что большинство из этих игр очень требовательные к «железу».



Также было подтверждено, что видеокарты компании будут поддерживать трассировку лучей, и получат поддержку технологии суперсемплинга на основе искусственного интеллекта. Подобное решение уже есть у Nvidia и AMD.

После демонстрации возможности будущих видеокарт были продемонстрированы два GPU Arc, а это DG2-128 и DG2-512, которые станут основой для линейки Alchemist. Появится эта серия только в начале следующего года.