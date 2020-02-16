Первую партию Xiaomi Mi 10 раскупили всего за 1 минуту

Первую партию Xiaomi Mi 10 раскупили всего за 1 минуту16.02.2020 22:43
Китайская компания рассказала, что ее флагманский смартфон установил новый рекорд продаж.
По информации представителей компании, первая партия, подготовленная к продаже, включала 50 тысяч Xiaomi Mi 10.
Старт продаж состоялся 14 февраля и всю партию производитель реализовал на 1 минуту.
В результате компания всего за минуту заработала 28,6 млн долларов минимум, если учесть, что минимальная цена аппарата составляет 570 долларов.
Когда компания поставит новую партию смартфонов пока неизвестно. Старшая версия с приставкой к названию Pro поступит в продажу 18 февраля.
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