Первое устройство OpenAI станет портативной умной колонкой без экрана

По данным издания Bloomberg, первым аппаратным продуктом OpenAI станет мобильная умная колонка без дисплея. Устройство оказалось в центре судебного спора с Apple, которая обвиняет OpenAI в хищении коммерческой тайны, использованной при разработке продукта.

Как сообщает издание, устройство задумано как своего рода человекоподобный ИИ-компаньон, находящийся в доме. Оно сможет управлять умными домашними аксессуарами, отвечать на вопросы, воспроизводить медиаконтент, реагировать на сообщения и выполнять другие функции, работая на базе ChatGPT. Предполагается, что со временем устройство будет лучше узнавать пользователя, становясь более персонализированным и проактивным, используя для общения технологию GPT-Live.

У устройства будет собственная «личность», позволяющая устанавливать с пользователем человекоподобный контакт. Конструкция включает механические элементы, способные двигаться самостоятельно, создавая ощущение «живого» устройства, а также камеру для распознавания окружающей обстановки. Продукт оснащён аккумулятором и может переноситься из комнаты в комнату.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман и бывший дизайнер Apple Джони Айв уже неоднократно анонсировали разработку устройства, отмечая его выдающуюся способность учитывать контекст жизни пользователя и называя его новым типом компьютера, созданным специально для искусственного интеллекта. По их словам, существующие прототипы производят сильное впечатление.

В иске против OpenAI о хищении коммерческой тайны Apple утверждает, что при разработке устройства использовалась конфиденциальная информация компании, включая доступ к запатентованной технологии обработки металлических поверхностей. В материалах иска указывается, что зарождающийся аппаратный бизнес OpenAI строится на неправомерном использовании чужой коммерческой тайны.

При этом источники Bloomberg, знакомые с проектом, утверждают, что разрабатываемое устройство принципиально отличается от всего, что сейчас предлагает Apple, и вряд ли нарушает права компании на коммерческую тайну. Хотя у Apple есть собственные колонки HomePod и HomePod mini, в OpenAI не считают их сопоставимыми со своим продуктом.

Известно также, что Apple параллельно работает над домашним хабом со схожими характеристиками — по имеющимся данным, это устройство получит семидюймовый квадратный дисплей, динамик, камеру для видеозвонков и распознавания лиц, а также интеграцию с голосовым помощником Siri на основе искусственного интеллекта.

Изначально предполагалось, что аппаратное устройство OpenAI может выйти уже в 2026 году, однако позднее сроки были перенесены на 2027 год. Компания может представить продукт публике ещё в этом году, до его фактического релиза, однако судебный иск со стороны Apple способен повлиять на эти планы: Apple требует от суда введения запрета, который в случае удовлетворения может лишить OpenAI возможности выпустить устройство.