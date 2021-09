Первое складное устройство Samsung может появиться раньше, чем ожидалось

Galaxy Z Fold 3 и Flip 3 работают хорошо, но Samsung уже дразнит другие, еще более экспериментальные складные устройства. Всего несколько дней назад мы узнали, что 17-дюймовый складной ноутбук Samsung, который компания дразнила еще в мае, может оказаться настоящим продуктом. Инсайдер просочил название продукта Galaxy Book Fold 17. Это открытие предполагает, что Samsung уже работает над коммерческой версией концепции. Но всего за несколько дней до этого Samsung демонстрировала прототип складного устройства, которое она называет Flex In & Out (см. Выше). Мы увидели эту концепцию всего несколько месяцев назад, когда Samsung представила экран S-Foldable.

Еще в середине мая компания Samsung посетила SID, представив следующее устройство с двойным складыванием. Как видно на изображении ниже, телефонная трубка S-Foldable имеет три части дисплея и две петли. Он складывается как буква «S», отсюда и название.

На том же мероприятии компания Samsung продемонстрировала безымянный 17-дюймовый складной ноутбук. Но компания использовала то же видео, где присутствует экран S-Foldable.

Вот как Samsung описал дисплей S-Foldable в своем анонсе SID 2021:

Многофункциональный мобильный дисплей, максимальный размер которого составляет 7,2 дюйма, но который можно сложить вдвое — как внутрь, так и наружу, — чтобы он был таким же маленьким, как смартфон обычного размера.

Это подводит нас к 21-й Международной встрече по информационным дисплеям (IMID 2021), которая прошла в Корее несколько дней назад. Вот где компания Samsung выпустила следующее видео. Ролик сфокусирован исключительно на устройстве, которое очень похоже на многослойный экран Samsung из SID 2021. Но Samsung использовала событие отображения, чтобы продемонстрировать свой складной OLED-дисплей Flex In & Out.

Судя по всему, Flex In & Out может быть новым названием технологии складных экранов, которую разрабатывает Samsung. Для Samsung было бы неудивительно продавать дисплеи Flex In & Out другим поставщикам. Точно так же, как панель Infinity Flex в Galaxy Z fold 3 может быть оснащена другими складными устройствами сторонних производителей в этом году.

Тем не менее, похоже, что экран Samsung S-Foldable и экран Flex In & Out идентичны. Оба они имеют одинаковый размер, 7,2 дюйма, и складываются одинаково. И они имеют идентичный дизайн, в комплекте с прозрачной частью с правой стороны.

Учитывая, что Samsung находится в авангарде инноваций в области складных устройств, название, которое она, вероятно, захочет сохранить как можно дольше, это, вероятно, только вопрос времени, когда мы увидим в магазинах вариант Galaxy Fold с несколькими складками. Презентация Samsung IMID 2021 ясно показывает, что у Samsung большие планы в отношении этой технологии.